ليلى الشافعي



أعلنت جمعية المنابر القرآنية عن إنشاء وتنفيذ 26 مسجدا ومركزا قرآنيا في كل من سورية واليمن والصومال خلال عام 2021 يستفيد منها أكثر من 4200 مصلٍّ.



وصرح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد الشطي بأن إنشاء المساجد والمراكز القرآنية من المشاريع الخيرية المهمة التي تحرص جمعية المنابر على تنفيذها في بعض المناطق التي لا تتوافر بها مساجد لتيسير العبادة والصلاة وتعلم القرآن الكريم على المسلمين المحيطين بالمسجد.



وأضاف: بفضل الله ثم بدعم أهل الخير أنشأت جمعية المنابر القرآنية 14 مسجدا في سورية و5 مساجد في اليمن و7 مساجد في الصومال، ومتوسط مساحة المسجد الواحد تتسع لحوالي 200 مصل، فيكون إجمالي المساجد التي أنشئت خلال هذا العام 26 مسجدا يستفيد منها 4200 مصل.



وتابع: لقد جبل أهل الكويت على الخير وحبب إليهم إنشاء بيوت الله، خدمة لدين الله والتماسا للأجر الجزيل الذي جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة» (رواه البخاري)، وذلك بالإضافة إلى حصول من يساهم في إنشاء المسجد على خير كثير يتمثل بإذن الله في مثل أجر من صلى فيه وقام، ومن قرأ القرآن، أو ذكر الله، أو تعلم فيه العلم.