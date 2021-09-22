

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وبالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف، عن تنفيذ عدد من المشروعات الصحية، منها علاج مرضى التصلب العصبي (MS)، وعلاج مرضى الروماتويد، بتمويل من إدارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف (الصندوق الوقفي للتنمية الصحية)، تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية بالأمانة، وانسجاما مع الشراكة المجتمعية وخطة التنمية المستدامة للكويت من أجل مجتمع خال من الأمراض، وسيستفيد من المشروع 98 مريضا داخل الكويت.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الجهات المانحة في نماء الخيرية مساعد سعد الرخيص: إن هذه الأمراض هي الأكثر كلفة في العلاج، وإن كثيرا من الحالات التي تعاني من هذه الأمراض في أمس الحاجة الفعلية والإنسانية إلى العلاج، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف مساعدة المرضى من خلال تقديم المساعدة لهم بتوفير الأدوية لحالات المرضى المصابين بالتصلب العصبي والروماتويد بالتعاون مع القطاع الخاص داخل الكويت، إضافة إلى رفع المعاناة عن كاهل المرضى ومساعدتهم في تخطي المرض.



وتطرق الرخيص إلى أهمية المشروعات الصحية الإنسانية داخل الكويت، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف العلاج لبعض الأمراض الصعبة ووجود مرضى عاجزين عن تحمل قيمة العلاج والدواء.



وذكر الرخيص أن المشروعات الصحية لدى«نماء الخيرية» تسعى إلى بث الأمل في نفوس المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، بحيث تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي للمرضى وإزالة العوائق الاجتماعية والنفسية والمادية التي تواجه المريض، ليبدأ رحلة العلاج لتحقيق الشفاء، مشيرا إلى أن بعض المرضى لا يتمكنون من الحصول على العلاج لأنه يكلف مبالغ كبيرة.



وأوضح الرخيص أن هناك شراكة استراتيجية بين «نماء الخيرية» والأمانة العامة للأوقاف في العديد من المشروعات الإنسانية التي تقيمها «نماء» داخل الكويت، ومنها المشروعات التعليمية والصحية والموسمية التي توجت مؤخرا بتوفير العلاج لبعض الحالات المصابة بمرض الرماتويد ومرض التصلب العصبي.