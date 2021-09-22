افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أولى مراحل قرية «كويت الخير» السكنية للنازحين بمحافظة مأرب اليمنية وتتكون من 250 وحدة سكنية من اجمالي ألف وحدة ستنفذ على أربع مراحل بقيمة 1.2 مليون دولار.



وأعرب وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير باسم الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم الانساني والتنموي والاغاثي المستمر للشعب اليمني.



وثمن هذه المبادرة الانسانية الكريمة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وفريق «تراحم» التطوعي على الدعم السخي والمؤثر لهذا المشروع الكبير الذي سيحل مشكلة كبيرة عانى منها النازحون طيلة الفترة الماضية.



وأوضح أن هذا المشروع النوعي هو الأول من نوعه في المحافظة بهذه المواصفات التي توفر بيئة ملائمة لاستقرار مئات الأسر اليمنية النازحة وتعليم أبنائها وتحسين معيشتها بعد أن كانت تواجه مخاطر كبيرة في مساكن الخيام.



ودعا المنظمات الداعمة إلى تنفيذ مشاريع مماثلة لما لها من أثر في إنهاء معاناة النازحين في المحافظة.



من جانبه، أشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب سيف مثنى في تصريح مماثل بالدور الانساني الكبير للكويت في الوقوف إلى جانب النازحين في المحافظة وتخفيف معاناتهم.



وأعرب عن تقديره البالغ للهيئة الخيرية العالمية وفريق «تراحم» على تنفيذ مثل هذه المشاريع النوعية التي تخدم النازحين وتجد لهم مأوى آمنا وتحقق لهم قدرا كبيرا من الاستقرار والأمان الصحي والاجتماعي.



بدوره، ثمن مدير مكتب «مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية» المنفذة للمشروع محمد سليم في تصريح له جهود الكويت والهيئة الاسلامية العالمية ودعمها لمشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في التخفيف من معاناة النازحين بالمحافظة.