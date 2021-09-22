اجتمعت لجنة تطوير العمل التعاوني برئاسة وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب وحضور وكيل قطاع التعاون سالم الرشيدي وممثلي اتحاد الجمعيات أعضاء اللجنة.



وقال شعيب، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، إن اللجنة ناقشت سبل تذليل بعض العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية والعمل على دراسة بعض المقترحات التي من شأنها تسهيل عملها وتوفير المنتجات والمواد الاستهلاكية وتعزز من المخزون الغذائي في البلاد.



وأضاف: طرح كذلك سبل التعاون المطلوب تحقيقها بين الجمعيات التعاونية والوزارة، اضافة إلى وضع خارطة طريق خاصة بتعديل بعض القرارات الخاصة بالجمعيات التعاونية وطرح تعديلات تشريعية مطلوبة تساهم في تسهيل العمل التعاوني وتعزيز المحافظة على المال العام وأموال المساهمين.