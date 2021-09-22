دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بإعادة النظر في قانون الجامعات الحكومية، وإجراء تعديلات عدة عليه.



وقال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري، في تصريح صحافي، ان قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 به العديد من المثالب والسلبيات التي تمس جوهر العملية التعليمية والأكاديمية بجامعة الكويت وتؤثر على أداء أعمالها.



وأشار الهاجري إلى ان أبرز ما جاء من سلبيات وضع قيود للحصول على المعلومات يناقض الحق الذي يمنحه قانون الجامعات الحكومية لعضو هيئة التدريس والهيئة المساندة وموظفي الجامعة من إمكانية الحصول على المعلومات التي تتعلق بهم، في حين أن اللائحة تجيز عدم الكشف عن المعلومات إذا رأى مجلس الجامعات أو الجامعة ان الضرورة تقتضي ذلك.



وأشار الهاجري إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس برئاسة د.نورية العوضي وعضوية أساتذة من جامعة الكويت وممثلين للجامعات الخاصة، لإعداد تقرير مفصل عن قانون الجامعات الحكومية وإجراء التعديلات عليه ولائحته التنفيذية لابد وأن تضع في عين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالإداريين في تولي المناصب الإشرافية والقيادية بجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ومجلس الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعديل اللوائح والقوانين لتسهيل نقل الحاصلين منهم على شهادات الماجستير والدكتوراه من الإداريين لقطاع التدريس الذين لديهم خبرة في مجال التدريس، خاصة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه مؤسسات التعليم بالكويت.



وشدد الهاجري على ضرورة إعادة النظر في رسوم إعادة الطالب المفصول لتعليمه الجامعي والتي قد تصل إلى 6900 دينار في الكليات الإنسانية، و7350 في الكليات العلمية، وهي أموال كثيرة ومبالغ فيها يصعب على الطالب وأولياء الأمور توفيرها.



واختتم الهاجري مناشدا وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بضرورة تسكين الإداريين في مناصبهم القيادية والإشرافية الإدارية بالجامعة والجامعات الحكومية، الذين يعتبروا عصب العمل الإداري والعملية التعليمية.