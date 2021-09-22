بشرى شعبان



اجتمع نائب المدير العام لشؤون العاملة الوطنية سلطان الشعلاني مع ممثلي اتحاد أصحاب الفنادق الكويتي حول حصر الشواغر الوظيفية لدى الفنادق التابعة للاتحاد بما يتناسب مع قرار النسب.



وقد قدم الشعلاني في بداية الاجتماع تعريفا بأهم خدمات إدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة وحرصها على التعاون والتنسيق مع الاتحاد حول حصر الشواغر الوظيفية لدى الفنادق والمضي في تذليل المعوقات خلال الفترة القادمة وأن يكونوا شركاء في القرار.



وبين أن الهيئة تحرص على زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى قطاع الفنادق والعمل على جذبهم والتوسع في دخولهم لهذا القطاع بما لا يتعارض مع مصالح القطاع الفندقي بالكويت.



وعبر اعضاء الاتحاد عن تمنيهم وسعيهم لتوظيف الكوادر الوطنية بقطاع الفندقة والعمل معا لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع مما يسهل عملية رفع نسب العمالة الوطنية لديهم ومن بين تلك العقبات، نقص في عملية تدريب وتأهيل العمالة الوطنية على العمل الفندقي، حيث أبدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات المعنية عن طريق عقد دورات وإنشاء معاهد تأهيلية تساهم في زيادة تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في هذا المجال.



وأكد الشعلاني في الوقت نفسه حرص القوى العاملة على التعرف على العقبات التي تواجهها الفنادق في الكويت في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل، ومتابعتها والعمل على وضع أفضل الحلول لها بما يخدم الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل والتطلع لتعاون مثمر مع ممثلي اتحاد أصحاب الفنادق لزيادة جذب العمالة الوطنية لديهم وتعزيز ثقافة العمل في قطاع الفنادق وتحقيق الإحلال المستحق للعمالة بما يخدم الجانبين.



وعليه تم الاتفاق على التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد اصحاب الفنادق لزيارة ميدانية لبعض الفنادق من قبل الهيئة لفهم طبيعة الوظائف والعمل بالقطاع الفندقي ووضع خطة متكاملة لجذب العمالة الوطنية لهذا القطاع وتحقيق الإحلال المستحق، وكذلك التعاون من قبل الفنادق خلال الفترة القادمة لإقامة فعاليات ومشاركات موسمية خاصة بالفرص الوظيفية في قطاع الفنادق.