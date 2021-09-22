ليلى الشافعي



أعلن مدير عام مبرة «أبواب الخير» عبدالله العجمي عن تنفيذ مشروع مصرف الإيجارات الذي تتبناه الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والذي تستفيد منه 40 أسرة محتاجة داخل الكويت.



وقال العجمي أن المبرة أخذت على عاتقها دعم الأسر المتعففة والمتضررة جراء جائحة كورونا، واتجهت إلى دفع إيجارات 40 أسرة داخل الكويت لمدة 3 أشهر بقيمة 30 ألف دينار، بواقع 250 دينارا لكل شهر.



وأشار إلى أن من أكثر ما يرهق الأسر المتعففة داخل الكويت السكن ودفع الإيجارات، حيث إن كثير من الأسر تراكمت عليها الإيجارات ضمن الآثار المترتبة على الأسر في ظل جائحة كورونا.



وأضاف العجمي أن مبرة أبواب الخير قامت بتشكيل لجنة للمساعدات في المبرة، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات بعناية، وتصنفيهم حسب الأولوية من حيث الأسر المتضررة، والأرامل والمطلقات، والمرضى، ومن يعانون من إعاقات مختلفة بالإضافة إلى الأسر المتعففة وضعيفة الدخل.



وتوجه العجمي بالشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف على دورها الرائد داخل الكويت وخارجها، وأشاد بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين «مبرة أبواب الخير» و«الأمانة العامة للأوقاف»، داعيا الباري جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا الصرح المبارك خير الجزاء.