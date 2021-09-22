الجمعية قدمت مقترحاً لتطبيق هذه الدعوم وتقديمها بأسعار مخفضة لمواطنين عبر البطاقة التموينية

عاطف رمضان

حثت جمعية المهندسين وزارة التجارة والصناعة، على إدراج أنظمة توفير استهلاك الطاقة الكهربائية ضمن المواد المدعومة لأصحاب القسائم السكنية الجديدة وأصحاب القروض العقارية ، مشيرة الى أن وجود منازل بأنظمة ذكية ومستخدمة للـ LED في الإنارة سيحقق وفرا يصل الى نحو 60 من الطاقة الكهربائية المستهلكة فيها وينعكس ايجابا على البيئة وميزانية الصرف على دعم استهلاك الكهرباء المقدم من الدولة للمواطنين .

وقال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، أن الجمعية قدمت مقترحا لتطبيق هذه الدعوم وتقديمها بأسعار مخفضة لمواطنين من خلال البطاقة التموينية، موضحا أنه ومع التوسع في توزيع القسائم السكنية بات لزاما التفكير بكيفية حث المواطن ومساعدته لاستخدام أنظمة إنارة وتكييف ومعدات كهربائية ذكية من خلال دعم خاص ضمن القروض المقدمة لأصحاب القسائم السكنية الجديدة .

وأكد العتل، أنه ووفق تجارب الأنظمة الذكية التي أجريت في العام 2017 والتي طبقتها الجمعية في عدد من المساجد بالكويت فإن نسبة الوفر في الكهرباء والماء تراوحت بين 40 الى 60 % ، مضيفا أنه ومع التقدم التكنولوجي في استخدام الأنظمة الذكية فإن التوفير سيرتفع بالتأكيد ولهذا فإن التفكير بحث المواطن لاستخدام الأنظمة الذكية سيعود بنتائج ايجابية على مواردنا النفطية المستهلكة في انتاج التيار الكهربائي ومن ثم الاستفادة منها تصديرا أو تصنيعا مع التطور الذي نشهده في مختلف المنشآت النفطية .

وذكر إن التخفيض في سعر المنتجات الكهربائية الذكية أو نظام إنارة الـ LED والمحدود خطوة خجولة تحتاج الى مزيد من الدعم ، مضيفا أنه وفي ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف البناء فإن تقديم هذا الدعم سيعود بالفائدة على الدولة أولا قبل أن يعود على المواطن نفسه .