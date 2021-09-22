صرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، أن عدد المشتركين في تطبيق "سهل" بلغ أكثر من 130 ألف مشترك منذ إطلاق التطبيق رسميا 15 الجاري حيث تلقوا أكثر من 157 ألف إشعار وأكثر من مليونين ونصف المليون بيان وانجزوا 14 الف معاملة.

وأضاف العسعوسي انه من خلال الاحصائيات تبين ان اكثر 3 جهات اقبالا على خدماتها هي كل من وزارة الداخلية والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ثم تأتي بعدها باقي الجهات، فيما تصدر كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية في عدد الاشعارات المرسلة الى المشتركين .

وتابع العسعوسي ان عدد البيانات المرسلة للمشتركين من خلال تطبيق "سهل" أكثر من مليونين ونصف المليون بيان واكثر الجهات في اصدار هذه البيانات هي كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة المعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية .