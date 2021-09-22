دارين العلي

نفذت اللجنة المشتركة للتعديات وفرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء، حملة مفاجئة فجر اليوم على الورش والمصانع في منطقة رجم خشمان في اسطبلات الفروسية في الفروانية حيث قامت اللجنة بمداهمة هذه المصانع والورش الحرفية والحيازات المخالفة التي تستخدم بغير تخصصها ما يرفع من استهلاكها للكهرباء.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء، أحمد الشمري لـ"الأنباء"، انه تم اكتشاف عدد من مصانع الحدادة والتجارة والغاز وغيرها من المصانع الحرفية التي تثقل كاهل الشبكة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة وغير المرخص.

ولفت الشمري الى ان حصيلة المخالفات بلغت 24 مخالفة بالتنسيق مع اعضاء اللجنة من هيئتي الرياضة والبيئة والبلدية ووزارة الداخلية.

واشار الى انه لا سبيل للمخالفين سوى تسوية اوضاعهم بعد قطع التيار الكهربائي عنهم لمخالفتهم القوانين والقرارات والمخططات الموضوعة وتعديهم على الشبكة واضافتهم احمالا دون ترخيص.

واكد ان حملة التعديات مستمرة دون تعب او كلل للقضاء على الظواهر السلبية المؤثرة على الشبكة، لافتا الى ان مختلف المناطق ستشهد ضربات استباقية وفي اوقات مختلفة ومفاجئة لوضع حد للمخالفات.