وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع، قال في مقدمته: أصدر السيد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قرارا بحصر موظفي الهيئة لإلغاء صرف بعض البدلات (بدل نوبة – طعام -سفر) استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 وبناء على طلب وزير المالية بتقليل نفقات الهيئة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1) صورة ضوئية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 في شأن التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه, وصورة ضوئية من ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة -وزارة المالية – ديوان الخدمة المدنية) , وصورة ضوئية من قرار مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم 2087 بحصر الموظفين المستحقين لبدل النوبة .

2) هل حدد قرار مدير عام الهيئة عددا لا يمكن تجاوزه لكل قطاع ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الألية التي استند اليها في تحديد عدد الموظفين المستحقين لكل قطاع؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء الموظفين المنصرفة لهم بدل النوبات مع المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين وذلك لكل قطاع على حدة.

3) هل تم تحديد عدد الموظفين المستحقين لبدل النوبة بقطاع الرقابة البحرية (117 موظفا) ؟ اذا كانت الإجابة بنعم فما هو عدد الموظفين المنصرفة لهم البدلات قبل هذا القرار؟ وهل يكفي العدد المحدد لحاجة العمل بالقطاع؟

4) كم عدد الموظفين خلال الفترة الصباحية وعدد الموظفين العاملين بنظام الشفتات بعد قرار مدير عام الهيئة رقم 2087 ؟ يرجى تزويدي بكشف بعدد وأسماء من تم الغاء صرف البدلات لهم والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين لكل قطاع على حدة.