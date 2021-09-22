تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن هواية صيد الأسماك الحداق وباقي الهوايات والأنشطة البحرية يمارسها الكثير في دولة الكويت، ولها جذور تاريخية جميلة في الوطن العزيز.

لكن يعاني أصحاب الزوارق والهوايات البحرية، من تعدد وتشتت الجهات الرسمية المطلوب مراجعتها لممارسة " الحداق" أو النزهات البحرية، ما بين "هيئة الزراعة والثروة السمكية" و " خفر السواحل" و " وزارة الخدمات" وغيرها.

ونص الاقتراح على ما يلي:

"إنشاء (مركز خدمات الحداقة) وهو مركز خدمات حكومية متكاملة لأصحاب زوارق هواية الصيد والنزهات البحرية، يضم جميع الجهات الرسمية المعنية بالشؤون البحرية في الدولة، لإصدار تراخيصهم المختلفة وتجديدها.