الشايع: افتتحنا 15 مشروعاً نوعياً بمشاركة نخبة من المشايخ والناشطين والمحسنين من الكويت والسعودية وقطر

نجحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية بتنظيم رحلتها العاشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام؛ حيث شارك وفد رحلة شركاء الخير 10 في افتتاح كبرى المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 15 – 18 من شهر سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن بالغ سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبيناً أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر الشقيقة وبعض الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للمجتمعات، ولا أدل عن ذلك من التمثيل الدبلوماسي العالي الذي حظيت به هذه الافتتاحات، وعلى رأسهم حضور فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة ونواب الرئيس في المحافظات المختلفة ومعالي وزراء التعليم والصحة وسعادة السفير القطري عبد الله السليطي وغيرهم.

وبين الشايع أن الصفا الخيرية افتتحت في مدينة بشكيك في أول أيام هذه الرحلة قرية شرق للأرامل المؤلفة من 104 بيت ومسجد وسوبرماركت ومشغل للخياطة ومستوصف وملعب، كما افتتحت دار فوزية ورشيد النفيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة ودار أيتام عبد العزيز الفليج رحمه الله ومسجد مريم الفواز ووالديها وذريتها بالإضافة إلى مسجدين آخرين في قرى مختلفة.

كما افتتحت في ثاني هذه الأيام في مدينة بشكيك أيضا داراً للأيتام ومستوصفاً طبياً، وأقامت حفلا كبيرا لتخريج الأيتام؛ حيث تم تكريم 50 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية وتخريج 15 طالبا وطالبة من المرحلة الجامعية.

وأضاف: وقمنا في اليوم الثالث بالانتقال إلى مدينة أوش وافتتاح قرية دار الخير المؤلفة من 84 بيتاً ومسجداً، وقرية الكويت المكونة من 104 بيت ومسجد وسوبرماركت ومشغل للخياطة وملعب وغيرها من الخدمات الأخرى، كما افتتحنا جامع عبد اللطيف عبد الرزاق بمساحة 300 متر مربع، وأقمنا مصنع الشويخ للخياطة وهو مصنع ضخم يستوعب عدد 250 عاملة خياطة.

وبين أن الوفد اختتم رحلته بافتتاح أضخم مشروع صحي، الذي يعد أكبر وأحدث مستشفى متكامل لعلاج مرضى السرطان من الأطفال؛ حيث أقيم على مساحة 4580 متر مربع بكلفة مليون ونصف المليون دينار كويتي، ويتألف من 5 طوابق مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية حول العالم، ويقدم الخدمات العلاجية وفق أحدث أساليب العلاج وأكثرها فاعلية، ويستوعب علاج 6000 مريض سنويا من الجمهورية القيرغيزية وما حولها من الدول القريبة.

وكان آخر مشاريع هذه الرحلة المباركة افتتاح مدرسة أيتام الأمانة العامة للأوقاف التي تستوعب عدد 450 طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية وأقيمت على مساحة إجمالية وقدرها 1835 متر مربع.

وفي الختام تقدم الشايع بالشكر لعموم الوفد المشارك في رحلة شركاء الخير العاشرة والمحسنين والمحسنات والمشايخ والداعمين والناشطين والجهات الإعلامية ممثلة بتلفزيون الكويت وقناة العدالة وقناة المارينا إف إم وشبكة سرمد على دعمهم مسيرة الخير العطاء في جمعية الصفا الخيرية، داعياً الباري جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الاعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يثقل بها موازين حسنات الجميع في جنته ودار كرامته.