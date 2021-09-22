وجه النائب أسامة المناور، سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1-ما موعد إيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية في مدينة المطلاع وفق كل قطاع؟

2-هل هناك تأخير في إقرار المناقصات الخاصة بالتمديدات وكيبلات إيصال التيار الكهربائي بحسب كل قطاع؟ وكم تبلغ قيمة كل مناقصة تمت ترسيتها؟

3- هل هناك عوائق أو اعتراض من أي جهة على اشتراطات أو إجراءات ترسية المناقصات؟

4- ما الأسباب التي تمنع منح إذن البناء للمواطنين الذين تم تخصيص قسائم مدينة المطلاع وتم إنشاء البنية التحتية لقطاعاتهم؟

5- هل تعاني المؤسسة العامة للرعاية السكنية من عجز في موازنتها؟ وما أسباب ذلك؟

وهل الموازنة التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 أقل مما قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل سجلت المؤسسة اعتراضها على تخفيض ميزانيتها؟ وهل أثر التخفيض على تنفيذ المشاريع وفق ما هو مقرر؟

6- هل سيؤثر موضوع ميزانية المؤسسة على توزيع القسائم على المخطط، أو القسائم التي تم إنشاؤها أو منح إذن البناء؟