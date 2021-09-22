توفي رئيس الدولة الجزائرية السابق عبدالقادر بن صالح اليوم الأربعاء بالمستشفى العسكري (عين النعجة) بالعاصمة إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن مجلس الأمة الجزائري في بيان "وفاة الرئيس السابق للدولة ولمجلس الأمة عبدالقادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء بالمستشفى العسكري بالعاصمة على إثر تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بمرض السرطان ويزاول علاجه منذ فترة طويلة".

وتولى بن صالح عدة مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة منها رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ثم تولى رئاسة الدولة من 9 أبريل 2019 حتى 19 ديسمبر 2019 وذلك بعد تقديم رئيس الجمهورية السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته على خلفية الحراك الشعبي الذي طالب برحيله.