أسامة أبو السعود

في إطار جهود وزارة العدل المستمرة للارتقاء بالأداء وتقديم خدماتها الكترونياً لجميع المتعاملين معها ومتلقي خدماتها من كافة شرائح المجتمع ، حيث تعمل الوزارة وفق برنامج طموح للتحول الرقمي لكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها، وترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في مؤتمر " الكويت ما بعد الجائحة " شاركت الوزارة بفعالية بعدد 14 خدمة الكترونية و(3) بيانات و(17) إشعار عبر منصة الخدمات الحكومية " سهل " وحرصاً على المساهمة الفعالة في إنجاح جهود الدولة في التحول الرقمي الحكومي في البلاد وذلك لتوفير الجهد والوقت لكافة المواطنين والمقيمين لانجاز معاملاتهم بشكل مميز عبر منافذ متعددة وآمنة تضمن الخصوصية والسرية.

وفي هذا الاطار اجتمع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، مع قيادي الوزارة ومديري الإدارات والمختصين المعنيين ليقدم توجيهاته وتعليماته للعمل على سرعة حل المشاكل ومواجهة أي صعوبات تعترض هذا المشروع الوطني وخاصة الاهتمام بدقة البيانات المدخلة على الأنظمة الالية وسرعة إدخالها حتى تكون البيانات الموجودة على الأنظمة انعكاسا حقيقيا لواقع الملفات مع ضمان ان تكون الصور الالكترونية للمستندات واضحة ومكتملة.

وذكر الشرقاوي أن تطبيق "سهل" هو باكورة أعمال التحول الرقمي وسيكون لوزارة العدل العديد من الخدمات ضمن التطبيق شاملة الخدمات الموجودة حالياً على بوابة العدل الالكترونية ، ومن المخطط قريبا إضافة مجموعات من الخدمات بصفة أسبوعية وحتى إتاحة كافة خدمات الوزارة على التطبيق الأمر الذي يعتبر أولوية للوزارة في اتباع منهجية مجلس الوزراء في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات الحكومية للتسهيل على المراجعين والمستفيدين من تلك الخدمات.