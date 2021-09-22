أكد سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبقى دائماً إلى جانب لبنان وهي حريصة على أمنه واستقراره.

وقال القناعي ، عقب لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم ، :"قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي"، معربا عن أمله في أن تتكلل جهود الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني .

وأعلن أنه سلم ميقاتي" رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد" .

وعن إمكانية اعتبار هذه الزيارة فاتحة خير لإعادة الكويت إلى لبنان قال السفير القناعي :"الكويت لم تدخر وسعا، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه".

وعن احتمالية زيارة ميقاتي للكويت قريبا قال السفير الكويتي :"أهلا وسهلا به، وهو سيكون بين أهله وفي بلده".