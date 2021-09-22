بشرى شعبان

شاركت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري في الاجتماع السابع لوزراء الشؤون في دول مجلس التعاون نيابة عن وزير الشؤون د.مشعان العتيبي.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه تم اعتماد استراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية للاعوام 2021-2025 التي تضمنت أربع مبادرات مختلفة تم اختيارها لتكون قابلة للتطبيق في دول المجلس كافة، موضحة اعتماد يوم 14 سبتمبر يوما للأسرة الخليجية وتكليف الأمانة العامة بوضع إطار عام للاحتفال به، لافتة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة حث دول المجلس على المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة التي تمنح لثلاث فئات من الأسر العربية المنتجة.

وبينت أن الاجتماع ناقش مقترح الأمانة العامة حول تفعيل العمل الخليجي المشترك بشأن المرأة الخليجية وتكليف الأمانة العامة بالدراسة فضلا عن اعتماد مقترح بشأن تشجيع الزواج بين الأفراد الذين يواجهون تحديات اجتماعية في دول المجلس وهو المقترح المقدم من الكويت وتوجيه المكتب التنفيذي لمتابعة تنفيذ المشروع الذي وضع من قبل لجنة مشتركة برئاسة الكويت.