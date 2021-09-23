بشرى شعبان



أعلنت المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن إضافة صفحة خاصة بالمهن والمستوى التعليمي عبر الموقع الالكتروني.

وأشارت المزيد إلى أنه من خلال هذه الإضافة يمكن لصاحب العلاقة البحث باستخدام الكلمات التالية: اسم المهنة، رقم المهنة حسب الدليل الخليجي، المستوى التعليمي عن طريق الخطوات التالية: الدخول إلى موقع الهيئة العامة للقوى العاملة، واختيار «معلومات»، واختيار «المهن والمستوى التعليمي».

وذكرت أن إضافة تلك الخدمة جاءت للتسهيل على صاحب العلاقة في عملية البحث واختصار الوقت للوصول للنتائج المطلوبة، وذلك عبر الرابط: https://www.manpower.gov.kw/QualificationsJobs.aspx