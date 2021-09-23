قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إن عدد المشتركين في تطبيق «سهل» بلغ أكثر من 130 ألفا منذ إطلاقه رسميا في 15 الجاري، حيث تلقوا أكثر من 157 ألف إشعار ومليونين ونصف بيان وأنجزوا 14 ألف معاملة.

وأضاف العسعوسي، انه من خلال الإحصائيات تبين أن أكثر 3 جهات إقبالا على خدماتها هي وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات و«العدل» ثم تأتي بعدها بقية الجهات، فيما تصدر كل من ديوان الخدمة المدنية و«الداخلية» و«التأمينات» عدد الإشعارات المرسلة إلى المشتركين.

وذكر أن عدد البيانات المرسلة للمشتركين من خلال «سهل» أكثر من مليونين ونصف بيان، واكثر الجهات في ذلك هي وزارة الداخلية «المعلومات المدنية» وديوان الخدمة المدنية.