في إطار جهود وزارة العدل المستمرة للارتقاء بالأداء وتقديم خدماتها الكترونيا لجميع المتعاملين معها من كل شرائح المجتمع، حيث تعمل وفق برنامج طموح للتحول الرقمي في المعاملات والخدمات التي تقدمها، وترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال مؤتمر «الكويت ما بعد الجائحة» شاركت الوزارة بـ14 خدمة الكترونية و3 بيانات و17 إشعارا عبر منصة الخدمات الحكومية «سهل»، وذلك حرصا على المساهمة الفاعلة في إنجاح جهود الدولة بالتحول الرقمي الحكومي ولتوفير الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين لانجاز معاملاتهم بشكل مميز عبر منافذ متعددة وآمنة تضمن الخصوصية والسرية.​​



وفي هذا الإطار، اجتمع وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي مع قياديي الوزارة ومديري الإدارات والمختصين المعنيين لإعطاء تعليماته للعمل على سرعة حل المشكلات ومواجهة أي صعوبات تعترض هذا المشروع الوطني وخاصة الاهتمام بدقة البيانات المدخلة على الأنظمة الآلية وسرعة إدخالها حتى تكون البيانات الموجودة على الأنظمة انعكاسا حقيقيا لواقع الملفات.



​​وذكر الشرقاوي أن تطبيق «سهل» باكورة أعمال التحول الرقمي وسيكون لوزارة العدل العديد من الخدمات ضمن التطبيق شاملة الخدمات الموجودة حاليا على البوابة الالكترونية، ومن المخطط قريبا إضافة مجموعات من الخدمات بصفة أسبوعية وحتى إتاحة كل خدمات الوزارة عبر التطبيق، الأمر الذي يعتبر أولوية للوزارة في اتباع منهجية مجلس الوزراء بالتحول الرقمي الكامل لكل الخدمات الحكومية.