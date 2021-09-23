عاطف رمضان



حثت جمعية المهندسين وزارة التجارة والصناعة على إدراج أنظمة توفير استهلاك الطاقة الكهربائية ضمن المواد المدعومة لأصحاب القسائم السكنية الجديدة والقروض العقارية، مشيرة الى أن وجود منازل بأنظمة ذكية تستخدم الـ «LED» في الإنارة سيحقق وفرا يصل إلى 60% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فيها وينعكس إيجابا على البيئة وميزانية الصرف على دعم اسـتهلاك الكهرباء المقدم للمواطنين.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل ان الجمعية قدمت مقترحا لتطبيق هذه الدعوم وتقديمها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال البطاقة التموينية، موضحا أنه ومع التوسع في توزيع القسائم السكنية بات لزاما التفكير بكيفية حث المواطن ومساعدته على استخدام أنظمة إنارة وتكييف ومعدات كهربائية ذكية من خلال دعم خاص ضمن القروض المقدمة لأصحاب القسائم السكنية الجديدة.



وأضاف العتل: ووفقا لتجارب الأنظمة الذكية التي أجريت في 2017 والتي طبقتها الجمعية في عدد من المساجد بالكويت فإن نسبة الوفر في الكهرباء والماء تراوحت بين 40 و60%، ومع التقدم التكنولوجي في استخدام الأنظمة الذكية فإن التوفير سيرتفع بالتأكيد ولهذا فإن التفكير في حث المواطن على استخدام الأنظمة الذكية سيعود بنتائج إيجابية على مواردنا النفطية المستهلكة في إنتاج التيار الكهربائي ومن ثم الاستفادة منها تصديرا أو تصنيعا مع التطور الذي نشهده في مختلف المنشآت النفطية.