بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي عن تنظيم دورة تدريبية حول «صياغة الخبر الصحافي» لمجموعة من العاملين في إدارات القطاع، وذلك لتسليط الضوء على أنشطة وأعمال القطاع عبر صياغة الخبر الصحافي للأنشطة ونشره في وسائل الإعلام باحترافية.



وقال السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» إن 7 موظفين اجتازوا الدورة الأولى لصياغة الخبر، لافتا الى أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على تطوير المهارات والعمل، كما أن الدورة اختيارية للراغبين من موظفي القطاع ويسعدني التواجد مع هذه الكوكبة ممن اجتازوا الدورة وتكريمهم، مثنيا على جهود المنظمين، متمنيا للجميع المزيد من التمييز في عملهم.