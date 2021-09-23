دارين العلي



نفذت اللجنة المشتركة للتعديات وفرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء حملة مفاجئة فجر اليوم على الورش والمصانع في منطقة «رجم خشمان» بإسطبلات الفروسية في الفروانية، حيث قامت بمداهمة المصانع والورش الحرفية والحيازات المخالفة التي تستخدم في غير تخصصها ما يرفع من استهلاكها للكهرباء.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري لـ«الأنباء» إنه تم اكتشاف عدد من مصانع الحدادة والتجارة والغاز وغيرها من المصانع الحرفية التي تثقل كاهل الشبكة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة وغير المرخصة، لافتا الى أن الحصيلة بلغت 24 مخالفة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من هيئتي الرياضة والبيئة والبلدية ووزارة الداخلية.

وأشار الشمري الى انه لا سبيل للمخالفين سوى تسوية أوضاعهم بعد قطع التيار الكهربائي عنهم لمخالفتهم القوانين والقرارات والمخططات الموضوعة وتعديهم على الشبكة وإضافتهم أحمالا دون ترخيص، مؤكدا أن حملة التعديات مستمرة دون كلل للقضاء على الظواهر السلبية المؤثرة على الشبكة، لافتا الى أن مختلف المناطق ستشهد ضربات استباقية وفي أوقات مختلفة لوضع حد للمخالفات.