يستحق النقيب سعود فراج أبو شيبة أجمل باقة ورود على ما يبذله من جهود خلال عمله في مخفر اليرموك، وعلى حسن تعامله مع جميع المراجعين وفي جميع الأوقات والظروف، وسعيه الطيب والدائم لحل الإشكاليات بصورة إنسانية وودية من خلال تطبيق روح القانون بعيدا عن الضرر، وبحيث يأخذ كل صاحب حق حقه بصورة مرضية.



كما يشهد للنقيب أبوشيبة بحسن الخلق وتعامله الراقي مع الجميع من زملاء أو مراجعين، وهذا ما يشعر الناس بالرضا والثناء عليه وعلى أمثاله من رجال «الداخلية» المخلصين للكويت وأهلها في جميع مواقعهم.



وفقك الله، وعساك عالقوة.