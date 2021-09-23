ليلى الشافعي



افتتحت جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية صباح أمس معرض الأسر المتعففة لحقيبة الطالب والزي المدرسي والمصروفات الدراسية، وبدأت في صرفها للأسر المسجلة بالرابط الالكتروني الخاص بالجمعية.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام وعضو مجلس إدارة الجمعية د.نبيل العون: نحمد الله على بدء عودة الحياة الطبيعية وعودة المدارس والتي نبدأها بأول معرض لتوزيع حقيبة الطالب والزي المدرسي والمصروفات الدراسية.

وأوضح العون أنه لا توجد شروط في الاستفادة من المعرض سوى تقديم الأسرة الطلب لجمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية، وتتم الموافقة عليه، وأن يكون لديها أبناء في سنوات الدراسة المختلفة.



وأشار العون الى أن المعرض يوفر جميع مستلزمات الطالب الدراسية من حقائب ودفاتر وأقلام وقرطاسية متنوعة للأسر المتعففة داخل الكويت، في المرحلة الأولى من المشروع، لافتا الى أن المعرض يستقبل في اليوم الواحد نحو 500 أسرة وفقا للاشتراطات الصحية عبر تزويد الأسر المستفيدة من المعرض بباركود بموعد التسلم، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين منه المتوقع نحو 13 الى 15 ألف طالب وطالبة، وتبلغ الميزانية الأولى للمعرض 160 ألف دينار تم توفيرها وشراء الحقائب والمستلزمات المدرسية بها.

ولفت الى أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف دفع الرسوم الدراسية للطلبة والتي تحتاج الى ميزانية كبيرة جدا وتبلغ نحو 5 ملايين دينار ويتم البدء فيها بعد توافر المبالغ المطلوبة، لأن الطلبات التي استقبلتها الجمعية بحدود 13 ألف أسرة، ولو كل أسرة لديها 3 أو 4 طلاب في سن الدراسة فتكلفة الطالب الواحد 150 إلى 200 دينار فهو يحتاج الى ميزانية ضخمة بهذا المبلغ.



من جانبه، قال نائب مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان إن الجمعية قامت بتنظيم هذا المعرض استشعارا منها بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه أهلنا في الكويت.

وأضاف أن هذا المشروع أحد المشاريع المتميزة التي تنفذها الجمعية هذا العام، مهنئا طلبة وطالبات الكويت بمناسبة العودة إلى المدارس، موضحا أن المعرض يستقبل الأسر المتعففة بشكل منظم بإرسال QR لكل أسرة مسجلة لدى الجمعية، محدد بالموعد، حرصا من الجمعية على الاشتراطات الصحية، مؤكدا أن المعرض يقدم فكرة جديدة بعدم إلزام الأسر والطلبة بمواد أو حقائب معينة، بل يترك الخيار لهم لاختيار ما تحتاج اليه من حقائب مدرسية ومستلزماتها المختلفة بما يشبه فكرة السوق الذي يتيح الاختيار من المواد المتوافرة بالمعرض، كل حسب احتياجه لجميع المراحل الدراسية ومن الجنسين، علما أن المعرض مستمر حتى 1 أكتوبر 2021.