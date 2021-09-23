دعا رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل المحسنين إلى المساهمة في سداد الرسوم الدراسية لـ 100 طالب علم من أبناء الأسر المتعففة وضعاف الدخل وغيرهم من الشرائح المستفيدة داخل الكويت.



وأوضح العقيل أن زكاة سلوى لديها مشروع إنساني متميز وهو مشروع «إحساس»، حيث يختص المشروع بمساعدة الطلبة المتعسرين، ويتم من خلاله تلقي طلبات المساعدة الموثقة ودراستها ثم تقديم الدعم للمستحقين، مشيرا إلى أن المشروع انطلق عام 2014 واستفاد منه منذ التأسيس ما يزيد على 1500 طالب علم من شتى الجنسيات، إضافة إلى كفالة 81 طالب علم بشكل دائم.



وتقدم العقيل بالشكر الجزيل للمحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء، وذلك لمساهمتهم في مشروع «إحساس»، مؤكدا أن هذا الدعم كان سببا في مواصلة الطلاب المستفيدين من المشروع للدراسة وتحقيقهم التميز والريادة في شتى العلوم والآداب.

وأشار العقيل إلى أن المتبرع يمكنه كفالة طالب لمدة عام، أو المساهمة بما تجود به نفسه، وذلك عن طريق الاتصال على 2/55644001 - 25644002 أو زيارة مقر زكاة سلوى بمنطقة سلوى قطعة 8 - شارع سالم غانم الحريص منزل 361 مقابل جمعية سلوى التعاونية.