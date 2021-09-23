في إطار التزامه المتواصل بخدمة وتنمية المجتمع، تعاون البنك الأهلي الكويتي مع «لوياك» لدعم برنامجها الذي أطلقته بعنوان: «العودة إلى المدارس»، والذي يهدف إلى توفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية للطلاب.



وشارك فريق تطوعي من البنك الأهلي الكويتي في البرنامج الذي يهدف إلى تغطية وتلبية احتياجات نحو 70 طالبا ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما لتزويدهم بالمستلزمات المدرسية الأساسية، مثل الحقائب والدفاتر وأقلام الكتابة وأقلام الرصاص وغيرها من الأدوات الضرورية الأخرى.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان: «يسعدنا دعم مبادرة «العودة إلى المدارس» بالتعاون مع «لوياك» انطلاقا من مسؤوليتنا اتجاه المجتمع وإيماننا بضرورة التعليم والاهتمام بأبنائنا الطلاب، إن التعليم مسؤولية الجميع، وتتطلب جهدا جماعيا ومشاركة من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ككل.

جميعنا لدينا دور نقوم به في مسيرة تطوير وتمكين الجيل القادم، لأنهم يمثلون المستقبل. ونحن في البنك الأهلي الكويتي فخورون بدعم هذه المبادرة والمساهمة في ارتقاء مستوى تعليم شبابنا نحو الأفضل.

فإن البنك الأهلي الكويتي حريص على تعزيز دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية ليكون شريكا فاعلا في المجتمع ومساهما رئيسيا في بناء مستقبل مستدام».