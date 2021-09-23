مريم بندق

يعود ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه من

نيويورك السبت المقبل عقب حضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث يرأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد في موعده الاعتيادي الإثنين المقبل، استعداداً لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة 26 أكتوبر المقبل.



هذا وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء كلف بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التنسيق والتعاون لإيجاد مخارج تتضمن أدوات عملية وتصورات قابلة للتنفيذ لمعالجة الأزمة المالية المتمثلة وتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف الرواتب والالتزامات الشهرية.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن كل جهة مختصة ومعنية بالأمر ستقدم تصورات ومقترحات تعالج أولا الهدر الحكومي وتقنن أوجه الصرف من ميزانية الدولة ولا تمس أو تقترب من الدعم الذي يقدم للمواطنين بصورة مباشرة، وذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية الذي يعقد اليوم، على أن ترفع المقترحات والتصورات لتكون جاهزة على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الإثنين المقبل.



وردا على سؤال حول زيادة إيجارات أملاك الدولة، أجابت المصادر: من المقترحات التي مازالت قابلة للنقاش زيادة إيجارات أملاك الدولة سواء من المدارس أو بعض الأنشطة الاقتصادية. وبشأن تخفيض دعم البنزين، بينت مصادر نفطية أن تعرفة ليتر بنزين الممتاز والخصوصي الحالية تنتهي 30 الجاري، وهذا يستدعي التئام لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم خلال أيام لمراجعة السعر لجهة تثبيت التعرفة الحالية أو تعديلها.



وشددت المصادر على أن الحكومة ملتزمة بعدم زيادة رسوم الخدمات أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة الانتقائية أو السحب من صندوق الأجيال القادمة إلا عند صدور قوانين بموافقة المجلس، لافتة إلى عدم إلغاء عقد «عافية» الخاص بالمتقاعدين.

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