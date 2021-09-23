نجحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية في تنظيم رحلتها العاشرة لمتبرعيها وداعميها الكرام، حيث شارك وفد رحلة شركاء الخير 10 في افتتاح كبرى المشاريع النوعية والتنموية التي تم تدشينها في جمهورية قيرغيزيا خلال الفترة من 15 الى 18 من شهر سبتمبر الجاري.



وفي هذا الصدد، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن بالغ سعادته بتكلل هذه الرحلة بالنجاح والتميز، مبينا أنها تميزت بحضور شخصيات ورموز دينية من الكويت وثلة من المحسنين من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر الشقيقة وبعض الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد الشايع أن الجهود الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في صناعة الخير، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للمجتمعات، ولا أدل على ذلك من التمثيل الديبلوماسي العالي الذي حظيت به هذه الافتتاحات، وعلى رأسهم حضور فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة ونواب الرئيس في المحافظات المختلفة ومعالي وزراء التعليم والصحة وسعادة السفير القطري عبدالله السليطي وغيرهم.



وبين الشايع أن الصفا الخيرية افتتحت ١٥ مشروعا نوعيا في جمهورية قيرغيزيا منها افتتاحها في مدينة بشكيك في أول أيام هذه الرحلة قرية شرق للأرامل المؤلفة من 104 ابيات ومسجد وسوبرماركت ومشغل للخياطة ومستوصف وملعب، كما افتتحت دار فوزية ورشيد النفيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة ودار أيتام عبدالعزيز الفليج رحمه الله ومسجد مريم الفواز ووالديها وذريتها، بالإضافة إلى مسجدين آخرين في قرى مختلفة.



كما افتتحت في ثاني هذه الأيام في مدينة بشكيك أيضا دارا للأيتام ومستوصفا طبيا، وأقامت حفلا كبيرا لتخريج الأيتام، حيث تم تكريم 50 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية وتخريج 15 طالبا وطالبة من المرحلة الجامعية.



وأضاف: وقمنا في اليوم الثالث بالانتقال إلى مدينة أوش وافتتاح قرية دار الخير المؤلفة من 84 بيتا ومسجدا، وقرية الكويت المكونة من 104 بيت ومسجد وسوبرماركت ومشغل للخياطة وملعب وغيرها من الخدمات الأخرى، كما افتتحنا جامع عبد اللطيف عبد الرزاق بمساحة 300 متر مربع، وأقمنا مصنع الشويخ للخياطة وهو مصنع ضخم يستوعب 250 عاملة خياطة.





