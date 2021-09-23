دعت العون المباشر مكتب اليمن، المرضى إلى التسجيل في «المخيم الطبي الجراحي المجاني» الذي ستقيمه في محافظة عدن، في تخصصات اللوزتين وترقيع طبلة الأذن، جراحة الشفة الأرنبية، وجراحة الأطفال ـ الخصية المهاجرة.



وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، إن هناك احتياجا كبيرا لهذه التدخلات الجراحية المتخصصة، وخصوصا في ظل الوضع الإنساني المأساوي الذي يعاني منه الأشقاء في اليمن، وعدم قدرتهم على الوصول الى الرعاية الصحية.



وأضافت أن المخيم يأتي في إطار حرص العون المباشر على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.



وأكدت أن مخيمات العون المباشر تقدم خدماتها مجانا للمرضى من مختلف فئات المجتمع، وحثت المرضى على التسجيل في الفترة المحددة للاستفادة من الخدمات.



فيما قال منسق الصحة بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي، إن التسجيل يستمر خمسة أيام من 20 - 25 سبتمبر 2021، عبر الأرقام: 776300380 - 778808346 737426646 - 735251103 - 02236420.



وأوضح أن فترة المعاينة تمتد من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، والعمليات من 2 - 15 أكتوبر 2021 في تخصصات جراحة الأطفال - الخصية المهاجرة، اللوزتين وترقيع طبلة الأذن، والشفة الأرنبية.



وأشار إلى أن المعاينات والعمليات ستقام في مركز 22 مايو الجراحي، مبينا أن جميع الخدمات التي يقدمها المخيم مجانية بالكامل.



وأكد الدهمشي أنه لن يتم استقبال أي حالات دون حجز مسبق التزاما بمبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد-19.