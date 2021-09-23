العازمي: مشروع «رحمة للعالمين» بدأ بتدريب 80 داعياً لرفع مهاراتهم علمياً وتفعيل الشراكات المتميزة مع المؤسسات التدريبية

المطيرات: تأصيل العلم الشرعي وضبط قواعده للداعية



ليلى الشافعي



ضمن مشروع «رحمة للعالمين»، نظمت جمعية إنسان الخيرية برئاسة د.عثمان الخميس الدورة العلمية الأولى للدعاة بالتعاون مع شركة التنمية والإرشاد للاستشارات والتدريب تحت إشراف مركز ورثة الأنبياء، افتتح الدورة رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عادل المطيرات بكلمة حول فضل العلم وفضل نشره بين الناس وعن الأجور المترتبة على شهود حلقات العلم، مؤكدا أهمية أخذ العلم والدين من أهل الصلاح والتقى المتبعين لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.



من جانبه، قال مدير عام الجمعية مبارك العازمي إن من أهداف الجمعية رفع كفاءة الدعاة وتدريبهم بالمهارات اللازمة مع تأصيل العلم الشرعي برؤية عصرية معتدلة وتفعيل الشراكات المتميزة مع المؤسسات التدريبية، لافتا الى أن الجمعية حرصت على تنويع العلوم المأخوذة عن الدورات من علوم أساسية في العقيدة والفقه والبلاغة على يد أساتذة الشرع المتخصصين، مشيرا الى أن الدورة مدتها 4 أيام بمعدل 3.5 ساعات يوميا وحضرها نحو 80 داعيا من كمبوديا واليمن وأوغندا والهند، كما تم إعداد برنامج تدريبي يشتمل على مهارات الخطابة والإلقاء ومهارات التعامل مع الشبهات الفكرية وغيرها من خلال برنامج يشتمل على 5 دورات تدريبية على مدار العام.