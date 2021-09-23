

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن الحملة التي أطلقتها المحافظة على منطقة الدعية في السابع من الشهر الجاري مستمرة حتى نتمكن من القضاء على كافة المخالفات في المنطقة.



وأضاف الخالد خلال الجولة التفقدية التي أجراها الى منطقة الدعية ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء الفريق، إلى جانب مسؤولي ديوان عام المحافظة أن الحملة أسفرت عن تحرير 23 إنذارا، وإزالة مخالفات البناء لـ 6 عقارات تتكدس بها العمالة الوافدة.



وفي سياق متصل، أنهى محافظ العاصمة مشكلة إحدى مواطنات المنطقة بعد أن استغاثت به لحل مشكلة تمتد لأكثر من 10 سنوات استوقفته خلال الجولة الميدانية للمنطقة تتعلق بسكن العزاب وتكدسها، وإدخالهم سلوكيات غريبة وتتعارض مع عادات المجتمع الكويتي وتقاليده الموروثة.



وفي نهاية الجولة، أعرب عن أمله في ان يلتزم ملاك العقارات والأبنية باللوائح والقوانين المنظمة للسكن الخاص والنموذجي، مشيرا إلى أننا في المحافظة لن نتوانى عن ملاحقة المخالفين، لاسيما ما يتعلق منها بسكن العزاب وسط العوائل الكويتية في مختلف مناطق العاصمة بالتعاون مع كل الجهات ذات الشأن، فضلا عن مساعدة الأهالي لنا وإبلاغنا عن أي مخالفات وتجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة.