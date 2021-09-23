شددت أمين سر المجالس في الهيئة العامة للبيئة هنادي العوضي على أهمية توعية الأطفال في الشأن البيئي وتنمية روح الشغف بالعمل. وكشفت العوضي، خلال استعداد الهيئة لطرح الإصدار الثاني من المجموعة القصصية لسلسلة إصدارات «خالد والبيئة»، عن أن الهيئة العامة للبيئة تبنت مشروع هذه الإصدارات التوعوية، حيث سيتم توزيعها على المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد والمقدم للفئة العمرية من عمر السادسة وما فوق، موضحة أن القصة أداة تربوية تثقيفية ناجحة لإثراء خبرات الأطفال وتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات بطريقة ممتعة ومسلية تثبت بذهن الطفل، كونها أقصر طريق لإيصال المعلومة.



واضافت العوضي: من هذا المنطلق تم إصدار قصة «خالد ضابط بيئي» وهو الإصدار الأول من سلسلة اصدارات «خالد والبيئة» والمقدم للفئة العمرية من عمر السادسة وما فوق بهدف تعريف الطفل على مفهوم البيئة والتلوث وغرس مفهوم أهمية الحفاظ عليها والتأكيد على المحافظة على نظافة الأماكن العامة ومفهوم الثواب والعقاب فيما يخص فرض الغرامات وماهية الغرامة، وما يترتب عليه في حال إلحاق الضرر بالبيئة، وكذلك تسليط الضوء على عمل الضباط البيئيين، لافتة إلى تسليط الضوء على أهمية غرس المفاهيم البيئية لدى الأطفال وتعريفهم بالمحميات الطبيعية وأهمية المحافظة على النباتات والطيور وتعزيز دور مشاركة المجتمع المدني في المحافظة على المحميات الطبيعية البيئية وزيادة الرقعة النباتية، والتعرف كذلك على دور الهيئة العامة للبيئة في المحافظة على هذه المحميات من خلال الإصدار الثاني «خالد والمحمية الطبيعية».