نظمت جمعية إحياء التراث الإسلامي دورة تدريبية بعنوان: «فن التعامل مع الجمهور» لموظفي لجان الزكاة بأفرع الجمعية، والتي أشرف عليها مركز تراث للتدريب التابع لقطاع العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، وحاضر فيها د.عيسى القدومي، حيث شارك فيها العديد من موظفي الجمعية وغيرهم.



وقد أشاد د.عيسى القدومي بالمشاركة الفاعلة من قبل المشاركين، والدور الإيجابي الذي يقوم به المركز في تدريب الموظفين وتأهيلهم في جمعية إحياء التراث الإسلامي.



كما تم توزيع مجموعة من الكتب المهمة التي تخص الدورة على المشاركين.



وقد دأب مركز تراث للتدريب على إقامة مثل هذه الدورات بناء على الخطة الإستراتيجية التي يتبناها قطاع العلاقات العامة والإعلام وجمعية إحياء التراث الإسلامي.



الجدير بالذكر أن مركز تراث للتدريب تم إنشاؤه ليلبي حاجة القطاعات المختلفة في جمعية إحياء التراث في جانب التدريب، حيث تمر هذه القطاعات بمرحلة من التطور، الأمر الذي يحتاج معه إلى تنظيم برامج تدريبية متكاملة ترتقي بمهارات العاملين في تلك القطاعات الفنية والإدارية والذاتية.