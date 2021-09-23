محمد راتب



صرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني بأنه تم ضبط قاربي صيد مخالفين، وهي قوارب للنزهة، تم استخدامها للصيد في جون الكويت بواسطة شباك صيد ممنوعة، وهو ما يخالف قانون الصيد بالكويت، بالإضافة إلى قيام قائدي هذه القوارب بمناورة دوريات الرقابة البحرية معرضين حياة طاقمها للخطر، وعليه قامت دوريات الرقابة البحرية التابعة للهيئة بالتعاون مع شرطة البيئة لضبط المخالفين الذين هربوا لجهة غير معلومة مخلفين وراءهم قواربهم.



وتابع أن القوارب التي استخدمها المخالفون قوارب غير مرخصة وليست لديها أي بيانات مما يغلظ العقوبة عليهم بالإضافة إلى انتهاك قوانين الصيد أيضا باستخدام قوارب غير مرخصة، مشيرا إلى أن رجال الرقابة البحرية تعرفوا على المخالفين لأنها ليست الحادثة الأولى لهم بل إنهم خالفوا القوانين بشكل سابق وتم التحفظ على قوارب الصيد والشباك بالإضافة إلى الأحياء المائية التي قاموا بصيدها، واتخذت الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأهاب الديحاني بمرتادي البحر للالتزام بالقوانين التي تنظم عملية الصيد، مشيرا إلى أن الهيئة لن تتوانى لحظة في عملها كمراقب لسواحل الكويت، ومن يخالف قوانين الصيد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب.