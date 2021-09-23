قام مدير الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين الربيع بزيارة مدينة صباح السالم الجامعية لمتابعة سير البرنامج التأهيلي لإدارة المرافق الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع جامعة الكويت، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق علي صادق الأستاذ، ويعد البرنامج التأهيلي لإدارة المرافق أحد أبرز مشاريع فريق صناع العمل التابع للهيئة العامة للشباب، ويشمل البرنامج 36 مهندسا ومهندسة، ويهدف إلى تأهيل كوادر هندسية كويتية للتدريب على تشغيل إدارة مرافق مدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، ذكر د.مشعل الشاهين الربيع أن وجوده جاء للاطمئنان على إجراءات البرنامج، وذلك في أهم مرافق الدولة وهو مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، آملا بالشباب في المحافظة على هذا الصرح وتطويره فمن واجب الهيئة العامة للشباب التأكد من سير البرنامج بشكله المطلوب والاستفادة منه للوصول إلى الهدف الذي نطمح إليه.



وأوضح د.الربيع أن الهدف من برنامج صناع العمل هو تغيير مفهوم التوظيف والقضاء على البطالة المقنعة وتبديل مفهوم الشهادة بمفهوم المهارة، وبذلك يصبح قرار اختيار الوظيفة في يد الشباب، مشيرا إلى بعض الوظائف التي يحتاج اليها سوق العمل والتي من الممكن أن توفرها الهيئة من خلال برامج التدريب.



وأضاف ان مخرجات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت تتميز بالذكاء وسرعة التعلم وكسب المهارة لبناء المستقبل فهذا البرنامج يعتبر محطة للوصول إلى أهم وأصعب منشأة في الدولة، مبينا أنه قد تم حجز وظائف في ديوان الخدمة المدنية لخريجي هذا البرنامج في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بالتعاون مع جامعة الكويت.



وتقدم د.الربيع بالشكر لإخوانه وأخواته في جامعة الكويت على الجهود التي يتم تقديمها في هذا الصرح التاريخي، حيث لا يوجد ما يضاهيه في العالم من تطور تكنولوجي ومعماري، مبينا أن دورهم في الهيئة العامة للشباب تهيئة المهندسين للحفاظ على البلد وممتلكاتها وتوفير كوادر وطنية محبة.



بدوره، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق في جامعة الكويت علي الأستاذ على أهمية البرنامج وما له من نتائج تصب في مصلحة الجامعة من خلال استمرارية المحافظة على جودة الخدمات المقدمة في ضوء تنوع مكونات مدينة صباح السالم الجامعية من مباني وملاعب وساحات…إلخ.



وتقدم الأستاذ بالشكر الجزيل للهيئة العامة للشباب وعلى رأسها د.مشعل الشاهين الربيع مدير الهيئة على التعاون وتخصيص هذا النوع الفريد من البرامج التدريبية للجامعة، متمنيا لجميع المشاركين الاستفادة لحين تعيينهم في جامعة الكويت بعد الانتهاء من إجراءات حجز الدرجات الوظيفية والمضي في إجراءات التعيين لاحقا.