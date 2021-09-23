تنظم جمعية إحياء التراث الإسلامي درسا علميا في شرح مطوية «التذكير بالمأثور في أحكام زكاة التمور» يلقيه الشيخ أسامة الشطي، وذلك مساء غد الخميس 23 الجاري الساعة 12:30 ظهرا، ويشرف على تنظيمه فرع الجمعية في منطقة الأندلس.



وكانت الجمعية قد نظمت مساء الأربعاء نشاطين علميين، الأول: محاضرة بعنوان «الإنسان بين الإسلام والجاهلية» للشيخ د.رخيص العنزي على حساب لجنة الدعوة والإرشاد في مدينة سعد العبدالله عبر الانستغرام @ torathsaad.



أما النشاط الثاني فكان محاضرة في شرح «متن الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» تعليق الشيخ د.عبدالله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف، والذي بث الساعة 8 مساء على حساب الانستغرام @thmrat_، وأشرف على هذا الدرس فرع الجمعية في منطقة القرين.



ويأتي تنظيم هذه مثل هذه الأنشطة انطلاقا من اهتمام الجمعية الكبير بالنشاط العلمي والثقافي الذي هو نشاط الدعوة والتربية والتوجيه والإرشاد، وإبراز التعاليم الإسلامية الشرعية الصحيحة بأفضل صورة، والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، والتحذير من البدع والفتن والتطرف والغلو، وذلك من خلال العديد من المحاضرات والدروس الشرعية المتنوعة، وتوزيع وطباعة النشرات والوسائل الإرشادية في الأماكن العامة، والمشاركة في تنظيم المعارض التربوية الخاصة بتربية الشباب وتوجيههم.