وضع قنصلنا العام في اربيل د.عمر الكندري حجر الاساس لمشروع مبنى مركز لتسجيل اللاجئين لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمحافظة اربيل شمالي العراق بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وقال القنصل الكندري في تصريح لـ «كونا» ان المشروع يعد «ثمرة للتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصندوق الكويتي للتنمية العربية وهي ايضا ثمرة للمؤتمرات الدولية الانسانية التي عقدت في الكويت لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين في شتى المناطق الموجودين فيها خصوصا في العراق».



ووصف مركز تسجيل اللاجئين بالمهم كونه يوثق ويسجل جميع ما يتعلق باللاجئين في الاقليم وأثنى على التسهيلات التي قدمتها حكومة الاقليم لانجاح المشروع.



وإكد ان الكويت ستواصل تقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي في جميع المجالات ليشمل جميع الفئات من النازحين واللاجئين.



وفي تصريح مماثل لـ «كونا»، قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نيكول ابتينك ان المشروع يعد لبنة أساسية للتعاون المتواصل بين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الخيرية بالكويت ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وأعربت الممثلة الاممية عن الشكر للكويت ومنظماتها الانسانية لابداء التعاون والمساعدة لتحسين الوضع المعيشي للاجئين في العراق.



واوضحت ان المركز سيتحول في المستقبل إلى مركز وحيد لتسجيل اللاجئين، اضافة إلى تقديم الحماية والمساعدة القانونية والخدمات المجتمعية للاجئين في عموم الاقليم.