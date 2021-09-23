تفقد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، قوة إسناد أجهزة الدولة للوقوف على التجهيزات والإجراءات استعدادا لموسم الأمطار.

واطلع وكيل الحرس الوطني على خطة الأمطار التي تعتمد على فرق مدربة على استخدام الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسييل حركة الطرق في حال هطول أمطار الخير.

وأضاف انه بناء على توجيهات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني فقد تم رفع درجة الاستعداد للوحدات المعنية وتفعيل مراكز العمليات وفرق الطوارئ الفنية لتقديم الإسناد اللازم لأجهزة الدولة لمواجهة الأمطار والآثار المترتبة عليها.