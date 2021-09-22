عبدالله الراكان

من المتوقع ان تعلن الهئية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أسماء المقبولين من الطلبة والطالبات والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2021-2022 .

وكشفت مصادر مطلعة ان عدد المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يتجاوز ال 15 الف طالب وطالبة، موضحة أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالإضافة الى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة .