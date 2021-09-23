ضمن جهودها المتواصلة في بناء الإنسان تعليمياً، وفي إطار مساعيها المستمرة لتوفير المحاضن التعليمية والتربوية لطلاب المناطق الأشد احتياجاً في قارة آسيا، افتتحت جمعية الرحمة العالمية مدرستين للتعليم الابتدائي في إقليم سنسري شرق نيبال، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة المحلية والتعليم بالمنطقة وأعضاء من البرلمان الإقليمي.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية في جمعية الرحمة العالمية محمد القصار: إن المدرسة الواحدة تقع على مساحة 270م2، وتتكون من 4 فصول دراسية وغرفة للمعلمين، و3 دورات مياه، بالإضافة إلى بئر ماء بمضخة كهربائية، وخزان مياه بسعة 1000 لتر ، مضيفاً أن إجمالي أعداد المستفيدين من المدرستين تبلغ 320 طالباً.

وأوضح القصار، أن المشروع يستهدف تأسيس الطلاب بما يمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية مستقبلاً، في ظل حرمان أبناء المناطق المحتاجة والقرى البعيدة في نيبال من الفرص والمرافق التعليمية المناسبة.

وتابع القصار: نعمل من خلال هذه المشروعات على الحد من الأمية وإلحاق الطلاب الذين لم ينالوا حظهم من الخدمات التعليمية اللائقة بالمحاضن والمدارس الملائمة، بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالمعارف والقيم الإسلامية لتطبيقها بشكل عملي في حياتهم اليومية، إلى جانب تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحقيق التعليم الذاتي والأخذ بمفهوم التربية المستمرة.

هذا، ويعد التعليم وبناء الإنسان أحد أهم المحاور والأهداف الرئيسية التي تدعمها الرحمة العالمية، من خلال بناء وتأسيس المشروعات التعليمية، التي ترتقي بالمستوى التعليمي لأبناء العديد من المناطق المحرومة من التعليم حول العالم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويدعم بلادهم تنموياً وحضارياً.