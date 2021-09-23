أصدر وزير التربية د.علي المضف، قرارا وزاريا بشأن نظام العمل والرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية للعام الدراسي (2021/2022).

وقالت (التربية) في بيان صحافي اليوم الخميس، إنه بمقتضى القرار تلتزم المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية بمباشرة الدوام المدرسي حضوريا للعام الدراسي (2021/2022) اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل وأنه يجوز للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي مباشرة الدوام المدرسي للطلاب حضوريا للعام الدراسي (2021/2022) اعتبارا من 26 سبتمبر الجاري.

وأضافت أنه يسمح للمدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية إلكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وكل مصادر التعلم الأخرى للعام الدراسي (2021/2022) اعتبارا من 22 أغسطس الماضي وفق نظام العمل الذي يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي ويسري على المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية نظام عمل مدارس التعليم العام الحكومية.

وأشارت إلى استمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم (10 لسنة 2018) الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة وفق الكشوف المرفقة والقرار الوزاري رقم (61 لسنة 2020) الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصةالمعنية بذوي الإعاقة وذلك للعام الدراسي (2021/2022).

وبينت (التربية) أنه يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار وخصوصا نظام عمل المدارس الخاصة للعام الدراسي (2021/2022) ونظام الدراسة والتقويم الدراسي لها وتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي تثبت مخالفتها لهذا القرار والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا أو تنظيما له.

في سياق مواز أصدرت وزارة التربية اليوم قرارا بتمديد مواعيد التسجيل برياض الأطفال للعام الدراسي 2021/2022.

وقضى القرار الصادر عن وكيل الوزارة الدكتور علي اليعقوب بتحديد فترة استثنائية لتلقي طلبات أولياءالأمور لتسجيل أطفالهم برياض الأطفال بدأت في أمس الأول وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق السابع من أكتوبر المقبل.