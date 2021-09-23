استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، بمكتبه صباح اليوم، سفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود، وذلك بمناسبة تسلمه لمهام عمله كسفير لبلاده لدى الكويت، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والإزدهار، كما أشاد الشيخ حمد الجابر بجهود السفير السابق بندر بن محمد العطية، وجهوده في تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، سفير جمهورية كوريا الصديقة لدى الكويت تشونغ بيونغ ها، والذي قدم لمعاليه دعوةً للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة الوزاري الرابع لحفظ السلام المقرر عقده في مدينة سيؤول، وقد عبر الشيخ حمد الجابر عن شكره وتقديره على هذه الدعوة والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، سفير جمهورية السنغال الصديقة إبراهيم الخليل سيك، وذلك بمناسبة تسلمه لمهام عمله كسفير لبلاده لدى دولة الكويت، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء، كما أشاد الشيخ حمد الجابر بجهود السفير السابق عبدالأحد إمباكي وإسهاماته في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع في وقت لاحق اليوم سفير جمهورية النمسا الصديقة لدى الكويت ماريان وربا، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين.