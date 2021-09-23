عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار، نشرة عامة لجميع مدارس دولة الكويت للبنين والبنات والمعاهد الدينية وإدارة التربية الخاصة بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام الصندوق المالي خلال العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ . وقد اوضحت النشرة الشروط الواجب توافرها في فواتير الصرف من ح / تحويلات الوزارة أو ح / الموارد الأخرى بحيث يجب أن تكون الفواتير أصلية موقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التيلفون والتاريخ وأن تكون دون شطب أو تغيير أو تحريف وأن تكون الأصناف المشتراة في حدود الأصناف المصرح بها وبشرط توقيع وختم المديرة على جميع الفواتير ، وفي حال الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة واستثناء مما سبق تقبل سندات الصرف دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس بحيث لا يتعدى المبلغ المصروف في هذه الحالة ( ٣٠ دك ) . كما تشمل النشرة شرط الإلتزام بالمبالغ الخاصة بحساب تحويلات الوزارة لمدارس الدولة كما موضح بالجدول الآتي تم تحويلها للبنوك للصرف منها حتى تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ :





هذا وتلك المبالغ المذكورة بالجدول فقط لاغير للصرف منها على الخبرات التعليمية واحتياجاتها شاملا احتياجات الموسیقی ، مع السماح لشراء الوسائل التعلیمیة والقصص والمجسمات واللوحات المغنطة والألعاب التربوية بعد موافقة الموجهه الفنية للروضة ثم اعتمادها الفواتير مع توقيع المشرفة الفنية كذلك تخصيص مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف دينار لمادة التقنیات التربوية من ضمن الدفعة الأولى و الرصيد المتبقي من الدفعة يكون مسئولية مديرة الروضة ، وقد تحددت مجالات الصرف لباقي المبلغ من مخصصات الصندوق المالي المدرسي فيما يلي :

أ - قرطاسية وأدوات مكتبية ( أحبار - أقلام -ملفات - أوراق تصوير ) ، أدوات النجارة - أدوات الزراعة - المجلات المحددة بنشرة إدارة المكتبات - تحميض أفلام - تصليح أقفال -صيانة آلات التصوير- الطباعة - الفاكس - نقل من المدرسة -مصاريف بنكية-براغي -سلندر الغاز- صيانة تعبئة طفاية الحريق بذور وشتلات -تصوير مستندات - فك وتركيب وصيانة الأثاث بأقل تكلفة وفي أضيق الحدود فضلا عن مصاريف خاصة برياض الأطفال فقط وهي ( ضيافة -حفلات القرقيعان -شراء اسماك للزينة - شراء طيور ودواجن - تأجير شخصيات كرتونية - أجور مزارعين علما بان أجرة المزارع قدرها ۰ ۰ ۳۰٫۰دينار شهريا فقط لاغير )

. ب - أدوات التعقيم والمطهرات لمراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الإجتماعی في ظل جائحة فيروس كوفید ۱۹ ٢ - تحددت مجالات الصرف للصيانة فيما يلي :

أعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة فقط وبنودها كالتالي : صيانة بسيطة- صيانة أعمال النجارة - الدهانات البسيطة -صیانة وتوريد وتركيب زجاج -صيانة الأعمال الصحية البسيطة مثل ( تغطية مناهل الصرف وغرف التفتيش -صيانة خزانات المياه في حالة وجود ثقب أو إذا فاض الماء منها -انسداد أحد المراحيض أو جزء من شبكة الصرف الصحي -صيانة وتوريد وتركيب أعمال الكهرباء البسيطة ومن ضمنها صيانة وإصلاح برادات المياه صيانة التكييف الوحدات العادية فقط. اما بخصوص حساب الموارد الأخرى ( المقصف المدرسی ) يشمل حساب الموارد الأخرى بالبنك ما يلي : ١- تصرف المبالغ المودعة بحساب الموارد الأخرى بالبنك في شراء الأصناف والحصول على الخدمات لغرض تدعيم النشاط المدرسي وكذلك أعمال صيانة والكهرباء البسيطة وشراء الجوائز ٢ - يجب الحصول على موافقة إدارة الشئون المالية خطيا قبل شراء أي أصناف أوطلب خدمات لم ترد ضمن مجالات الصرف من مخصصات الباب الثاني ومصروفات الصيانة المنوه عنهما وكذلك في حالة الصرف من حساب الموارد الأخرى ، والإدارة المالية غير مسئولة عن تسديد فواتير مخالفة بما جاء بالنشرة من بنود . ٣ - تلتزم الجهات الخاضعة لنظام الصندوق المالي باستخدام النماذج المعتمدة ولا يجوز استبدالها بأخرى أو إعادة طباعتها وتتولى إدارة التوريدات والمخازن تزوید هذه الجهات بالنماذج وهي :- نموذج رقم ١ اشعار بنماذج التواقيع - نموذج رقم ٢ سند صرف - نموذج رقم ٣ سند قبض - نموذج رقم ٤ كشف موارد المدرسة - نموذج رقم ٥ كشف تفريغ مصروفات - نموذج رقم ٦ طلب اسعار - نموذج رقم ٧ استمارة تزويد - نموذج رقم ٨ عقد تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة- نموذج رقم ٩ عقد صيانة الآلات والأجهزة على أن يراعي التقيد بالأرقام المسلسلة لكل من سندات الصرف والقبض . واستنادا لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بداية السنة المالية على أن تبدأ في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الآخر من شهر مارس من العام التالي وعلى ذلك تكون جميع المبالغ التي تم تحويلها لحسابات الصندوق المالي المدرسي لجميع مدارس الرياض يتم الصرف منها حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ .