وجه النائب أسامة الشاهين، سؤالاً إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، قال في مقدمته: بتاريخ 11 مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعطيل العمل بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما صدر قرار أخر لتمديد العمل بالقرار السابق لاستمرار ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.(COVID-19).

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1) لماذا لم يتم صرف المستحقات المالية – المعاش الإضافي – للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع النفطي الخاص الخاضعة لإشراف "مؤسسة البترول الكويتية" خلال فترة كورونا أسوة بالعاملين بمؤسسة البترول الكويتية الشركات الحكومية التابعة لها؟.