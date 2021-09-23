قامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بجولة ميدانية مفاجئة وعشوائية لعدد من مدارس وزارة التربية في محافظتي العاصمة والجهراء، وذلك للوقوف على استعدادات وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وستقوم اللجنة كذلك بزيارات ميدانية أخرى مفاجئة وعشوائية خلال الأسبوع المقبل لاستكمال باقي زياراتهم للمدارس في المحافظات الأخرى.

ومثل اللجنة التعليمية في الجولة الميدانية رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر وعضواها النائبان د. حسن جوهر وفايز الجمهور، برفقة وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط المهندس ياسين الياسين.

يذكر أن جولة اللجنة لعدد من المدارس جاءت انطلاقاً من تكليف مجلس الأمة في جلسته المعقودة في 30 مارس 2021، بدراسة الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كوفيد-19 ومدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التعليم في الكويت.