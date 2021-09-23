عادل الشنان

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن وجود تأخير في نسب الإنجاز التعاقدية عن تسلم كافة أعمال العقد الثاني لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية لعدد (18519) قسيمة موزعة على 8 ضواحي في مدينة المطلاع بالإضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية باستثناء خزانات الترشيح حيث كانت نسبة الإنجاز الفعلية 87.33%‎ في حين أنها من المفترض تعاقديا أن تكون 100%‎، وعليه قامت المؤسسة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة تجاه المتعهد وألزمته بزيادة المعدات وإعداد العمالة العاملة في المشروع لتلافي التأخير والبدء فعليا بتطبيق الإجراءات التي فرضتها عليه.

وكشف التقرير الشهري لأعمال مشاريع المؤسسة حتى نهاية أغسطس الماضي عن تأخر مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ4999 قسيمة في الضاحيتين (n1-n4) بالإضافة إلى محطات الكهرباء الفرعية حيث جاءت نسب الإنجاز الفعلية 76.45% وكانت من المفترض أن تكون تعاقديا 100%‎ وأيضا تأخير مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لـ4770 قسيمة في الضاحيتين n2-n3 حيث كانت نسبة الإنجاز فعليا 97.48‎‎% رغم أنها من المفترض تعاقديا أن تكون 100%‎.

وبين التقرير أن التأخير طال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية N10 حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 59.02‎% في حين انها من المفترض أن تكون تعاقديا 90.29‎% وموعد تسلم الأعمال حسب العقد المبرم في فبراير 2022 المقبل، وتأخر مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحيتين N8-N7 وأعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة في المركز الرئيسي للضاحية N8، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فعليا 48.98‎‎% ومن المفترض أن تكون تعاقديا 64.52‎‎% وتسلم الأعمال في شهر أبريل 2022 المقبل وأيضا تأخر مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية N11 وأعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة في المركز الرئيسي للضاحية N11 حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فعليا 49.75‎‎% ومن المفترض أن تكون تعاقديا 63.24‎‎% وتسلم الأعمال في شهر أبريل 2022 المقبل أيضا.