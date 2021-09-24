محمد الدشيش



«سكراب السيارات» في منطقة النعايم تحول حاله بعد أن كان يخدم شريحة كبيرة من المجتمع عندما كان يقع في منطقة قريبة من الجميع في منتصف الكويت، فأصبح الآن في منطقة صحراوية لا يصل إليه فيها إلا القلة، لكن على الرغم من المتاعب الناجمة عن بعد المسافة إلا انه لايزال يعمل.

«الأنباء» جالت في سكراب النعايم، ورصدت بعدستها الكثير من الإيجابيات والسلبيات، حيث كان من الملاحظ أن المسيطر عليه جالية محددة، وأن الأسعار متفاوتة من محل إلى محل وكان ملحوظا أنهم لا يشترون السيارات السكراب إلا بشروط تضمن لهم حقوقهم.

كما يوجد اكثر من 7000 عامل يعملون بالسكراب، البعض يسكن بالسكراب والبعض الآخر في محافظتي الجهراء والفروانية. وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل:



كانت بداية جولتنا مع ابوسفيان، وهو من الجنسية العربية ويملك محلا بالسكراب منذ 55 عاما، فقال ان الأسعار الموجودة لدينا أرخص من أسعار الشركات لقطع الغيار، ونشتري السيارات والقطع بضمير ونبيع بضمير، مضيفا: تعتبر السيارات اليابانية الأغلى بين جميع السيارات عند شرائها وعند بيع القطع للمستهلك ايضا.

وعن الأسعار قال: لا تسألني عن الأسعار فهي تختلف من كراج إلى آخر، والسبب يعود الى ان كل كراج السيارة يشتريها بثمن مختلف عن الآخر، كما أن بعض القطع الاستهلاكية بالسيارات عليها طلب وتكون غير متوافرة بكثرة فترتفع أسعارها.



وتابع أبوسفيان: الكراجات مختلفة وأكثرها يبيع القطع اليابانية، ومنذ 55 عاما وأنا أعمل في هذا المجال، وأسعار زمان وزبائن زمان اختلفوا لكن الثقة موجودة والخير في هذا البلد موجود.



التقينا خلال جولتنا في سكراب النعايم مع سعد المطيري الذي قال عن الأسعار: والله انهم أرخص من شركات قطع الغيار، وسأقول لك ما حدث معي هذا اليوم، جئت لشراء قطعتين من إحدى الشركات خفيفتي الوزن غاليتي السعر ووصل سعرهما إلى 350 دينارا وهنا وجدتهما بـ60 دينارا فقط.



وتابع المطيري بالقول: السكراب صحيح أنه بعيد عن منطقتي السكنية ولكن عند وصولكم إلى السكراب لا تستعجل بالشراء، ابحث بين الكراجات حتى ولو كان المسيطر على السوق جالية واحدة، ولكن ابحث وستجد الأنظف والأرخص، مضيفا: السكراب للجميع وليس لضعاف الدخل فالسكراب يشتري منه الغني والفقير.



كذلك، التقينا مع راشد الدريعي الذي قال: نضطر للتوجه إلى السكراب، والسبب يعود إلى ان بعض القطع الاصلية غير متوافرة خارج السكراب بصفة سريعة وتحتاج اياما وبعض الاحيان إلى اسابيع ليتم طلب القطعة لك من خارج الكويت، والشيء الثاني أنه أرخص بكثير من قطع الغيار وتوجد به مفاجآت.



وأضاف الدريعي: في إحدى المرات ذهبت إلى إحدى شركات قطع الغيار لشراء باب لسيارتي فوجدته لدى قطع الغيار بـ 120 دينارا وعند توجهي إلى السكراب وجدته أغلى من قطع الغيار ووصل سعره إلى 180 دينارا، والملاحظ على هذا السوق رغم بعده عن السكن يتواجد به اصحاب سيارات السبورت فئة الشباب والشيء الآخر ان المسيطر عليه جالية واحدة.



خلال الجولة في السكراب، التقينا مع عامر جاد، عربي الجنسية وهو مسؤول احد الكراجات منذ عام 2014، فقال: إن جميع القطع الموجودة عندنا اصلية واسعارها عندنا لا تقارن مع الأسعار في الأماكن الأخرى، وهناك فرق في السعر في بعض الاحيان يصل إلى 80%، وعندنا جميع الموديلات حتى موديل 2021.



وأضاف جاد قائلا: احد الزبائن وجد كمبريسور التكييف لسيارته بـ 413 دينارا خارج السكراب، وعند حضوره إلينا اشترى الكمبريسور الاصلي من عندنا بـ 75 دينارا مع الكفالة 45 يوما، وهكذا يمكن ملاحظة الفرق والحكم على باقي القطع.



وعند سؤال «الأنباء» هل هناك سيارات مسروقة او لم يتم تسقيطها تباع في كراجات السكراب، قال: غير صحيح، فنحن نشتري السيارات المسقطة من سيستم الداخلية او التحويل مباشرة، ولا نتعامل بالشراء مع اصحاب القطع التي يحوم شكوك حول مصدرها، والسوق مر بمرحلتين عند انتقالنا من المكان السابق في امغرة وهي الاولى بسبب بعد المسافة وقلة الزبائن بسبب اجواء المناطق الصحراوية والثانية بسبب جائحة كورونا التي قتلت السوق نهائيا، مضيفا ان هناك بعض الكراجات يعتمدون على المندوبين الذين يشترون لهم القطع ويوصلونها لهم إلى كراجاتهم.



كذلك قابلنا فريد محمد سعيد، عربي الجنسية ويعمل منذ 40 عاما في السكراب حتى أصبح شريكا في واحد من اكبر كراجات السكراب، والذي قال: انا اشكر جريدة «الأنباء» وهي فرصة لأتحدث عن كل ما في قلبي بحرية، وأضاف: الأسعار هنا هي الارخص، واعطيك امثلة من السلع واسعارها خارج السكراب، فلدينا مثلا ماكينة أحد الموديلات خارج السكراب قيمتها 1600 دينار وهي الأغلى لكن لدينا قيمتها من 450 إلى 500 مع كفاله لمدة شهر، متابعا: هل لاحظت الفرق بالقيمة؟



وتابع سعيد: ايضا جير أحد الموديلات وهو الاغلى سعره خارج السوق 1700 دينار بينما لدينا سعره 500 دينار مع التركيب ومع كفاله لمدة شهر، مضيفا: لدينا جميع انواع السيارات وخصوصا الياباني وجميع القطع من الدعامية إلى الدعامية، وزبائننا من جميع الاطياف والجنسيات والطبقات، وايضا منذ 40 عاما وانا اعمل في السكراب، ويعتبر سكراب الكويت هو الانظف والارخص على مستوى الخليج، وزبائننا من جميع دول الخليج، ولكن هناك بعض المشاكل التي نواجهها منذ ان تم نقل السكراب من منطقة امغرة إلى منطقة النعايم الصحراوية، ونحن لم نشاهد النعيم فيها ابدا.



وأضاف: كما أن الشوارع كما هو واضح اغلبها رملية ولا يوجد اسفلت وهذه اشد معاناتنا اليومية مع قلة الزبائن، وقد اثرت علينا بشكل كبير جائحه كورونا.



كما دخلت «الأنباء» إلى احد الكراجات وهو متخصص في بيع الرنغات، حيث توجد لديه جميع الانواع والاحجام ولجميع السيارات العادية والسبورت، ووجدنا به المواطن الشاب حسن العدواني الذي قال: انا من سكان منطقة صباح الاحمد السكنية والسكراب يبعد عن منطقتي اكثر من 150 كيلو، ولكن بسبب الفرق في الاسعار تهون المسافات، وانا جئت لاشتري رنغات لسيارتي وجدتها خارج السكراب بـ 450 دينارا وبالسكراب درجة اولى 130 دينارا مع التركيب واشتريتها منهم.



وخلال جولة «الأنباء» في سكراب النعايم، التقينا مع هلال الافغاني والذي قال: انا اعمل في مهنة السكراب وقد ورثتها عن والدي، والمتعارف عليه ان السكراب افغانية، وانا اقول لك نعم اغلب العاملين بالسكراب هم من الافغان، ونحن ورثنا هذه المهنة ولا نعرف مهنة غيرها.



وأضاف هلال: اسعارنا رخيصة وننصح الزبائن ونعطي كفالة على جميع القطع الكبيرة والصغيرة، وزبائننا من جميع الاعمار ومن مختلف الجنسيات، ونعمل في اغلب الاحيان على الثقة، وفي بعض الزبائن يأتون الينا لشراء بعض القطع واسعارها بالمئات ولكن لا تتوافر لديهم المبالغ ويقولون لنا على المعاش ندفع ونسلمهم القطع ويأتون على الموعد ويدفعون لنا، وكل هذا بسبب الثقة المتبادلة بيننا وبين زبائننا منذ وقت طويل منذ ان كنا في منطقة امغرة.

وتابع: دائما نسمع بمقولة ان السكراب للافغانية، وانا اقول لك لا الاغلب هم افغان، ولكن توجد جنسيات اخرى وتملك شريحة كبيرة من الكراجات والكل يترزق الله في بلد الخير.



وكان آخر من التقينا بهم في سكراب النعايم هو محمد علي الذي يعمل بالسوق منذ 20 عاما وقال: منذ ان انتقلنا إلى منطقة النعايم ونحن نعاني، فبعد ان كنا نعمل من الصباح الباكر إلى وقت صلاة المغرب في منطقة امغرة اصبحنا في النعايم جالسين ولا عمل لدينا اغلب الوقت، وبعد أن عوضنا الله بالزبائن من دول مجاورة والتي توافد علينا مجموعة عدنا بسبب جائحة كورونا إلى نقطة الصفر بعد اغلاق الحدود.