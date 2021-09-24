أكد خالد محمد بن سبت مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التواصل الدائم والمستمر مع الجهات الداعمة بشكل ملموس من المواطنين والمقيمين وكذلك مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية، حيث قام أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة وبن سبت بزيارة عقيل يعقوب يوسف بهبهاني أحد الداعمين لأهداف الجمعية لتكريمه لتبرعه السخي والكريم وقدما له درعا تكريمية بهذا الخصوص.



من جهته، أعرب بهبهاني عن شكره وتقديره للصراف وبن سبت على هذا التكريم وتمنى لهما ولمجلس الإدارة النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الجمعية الإنسانية والتي تخدم المجتمع ولكل من يقيم على أرض الكويت واحة الأمن والأمان والاستقرار.

وأشار إلى ان الجميع يعلم مدى الجهود التي يبذلها القائمون على الجمعية لتصل التبرعات لمستحقيها. ووجه بهبهاني الدعوة الى الجميع للتبرع للجمعية من خلال القنوات الرسمية التي أعلنت عنها.